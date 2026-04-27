Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Drei Menschen durch Ast verletzt

Wuppertal (ots)

Ein großer Ast hat vor dem Helios-Klinikum in Barmen am Nachmittag drei Menschen verletzt. Der Ast war von einem Baum gegenüber dem Eingang zum Klinikgelände herabgestürzt. Die Feuerwehr wurde gegen 15 Uhr alarmiert, weil die zwei Männer und eine Frau zunächst eingeklemmt waren. Als die Einsatzkräfte ankamen, hatten sich allerdings schon selbst befreien können. Nachdem Notarzt und Rettungsdienst die Verletzten vor Ort in Augenschein genommen hatten, wurden sie zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden sie leicht verletzt.

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