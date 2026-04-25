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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Ein Person stürzt am Döppersberg in die Wupper

Wuppertal (ots)

Abends gegen 20:30 hat die Feuerwehrleitstelle einen Notruf erhalten, dass eine Person am Schwebebahnhof BHF Döppersberg in die Wupper gestürzt ist. Ersteintreffende Einsatzkräfte konnten eine Person an der Uferböschung nach der Wupperüberführung in der Höhe Schlossbleiche lokalisieren. Umgehend wurden die Rettungsmaßnahmen u.a. mithilfe einer Drehleiter vorbereitet. Der Rettungsdienst konnte über einen Abstieg zum Wupperufer den Patienten direkt erreichen und erstversorgen. Der Patient wurde mit einer Schleifkorbtrage gerettet und ins Krankenhaus transportiert. An dem Einsatz waren etwa 25 Einsatzkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr sowie ein Rettungsteam mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt beteiligt. Zusätzlich wurden die Rettungsmaßnahmen von Strömungsrettern des DLRG abgesichert. Der Patient wurde von zahlreichen Polizeieinsatzkräften durch Absperrmaßnahmen vor Foto- und Videoaufnahmen von Schaulustigen geschützt. Zu dem genauen Unfallhergang lagen mit Abschluss der Rettungsarbeiten noch keine Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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