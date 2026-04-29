Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brände an der Nordbahntrasse und am Kießberg

Wuppertal (ots)

Gleich zwei Mal an einem Tag wurde die Feuerwehr zu Wald- und Wiesenbränden gerufen. Um 15:17 Uhr brannte auf einer Fläche von ca. 100m², Laub und Gestrüpp neben der Nordbahntrasse im Bereich Homanndamm. Hier konnten die Einsatzkräfte zügig eingreifen und den Brand löschen. Um 17:15 wurde die Feuerwehr zum Königshöher Weg alarmiert. Dort brannte es unter einer Fußgängerbrücke im Park. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich schwieriger, da die Fahrzeuge nicht bis an die Einsatzstelle heranfahren konnten. Die Einsatzkräfte mussten eine Schlauchleitung von ca. 150m Länge verlegen, um den Brand löschen zu können.

Verletzt wurde bei beiden Einsätzen niemand.

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