Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuerwehr Wuppertal hilft bei Großbrand in Krefeld

Wuppertal (ots)

Beim Großbrand auf einem Recyclinghof im Krefelder Hafen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115878/6270153) haben Einsatzkräfte der Feuerwehr Wuppertal die Kollegen aus Krefeld unterstützt. Auf der Anlage brannten 700 Tonnen Metallschrott, es gab eine massive Rauchentwicklung. Gegen 22 Uhr wurden die überörtlichen Kräfte im Rahmen eines vorgeplanten NRW-Landeskonzeptes alarmiert. Die Wuppertaler Feuerwehr bildet dabei gemeinsam mit den Feuerwehren aus Düsseldorf, Solingen, Remscheid, Velbert und Mettmann eine Einheit für Mess-Einsätze, bestehend aus fünf Erkundungsfahrzeugen und einer Führungseinheit. Die Erkunder messen an der Einsatzstelle permanent die Schadstoffbelastung, dadurch entsteht eine Entscheidungsgrundlage zur Warnung der Bevölkerung. In Krefeld wurde sowohl die NINA-Warn-App als auch in den Stadtteilen in Hafennähe Sirenenalarm ausgelöst. Im ganzen Stadtgebiet galt die Maßgabe, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Gegen 7 Uhr am Morgen gab es Entwarnung und der Einsatz für die Wuppertaler Feuerwehrleute war beendet.

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