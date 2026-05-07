PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuerwehr Wuppertal hilft bei Großbrand in Krefeld

Wuppertal (ots)

Beim Großbrand auf einem Recyclinghof im Krefelder Hafen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115878/6270153) haben Einsatzkräfte der Feuerwehr Wuppertal die Kollegen aus Krefeld unterstützt. Auf der Anlage brannten 700 Tonnen Metallschrott, es gab eine massive Rauchentwicklung. Gegen 22 Uhr wurden die überörtlichen Kräfte im Rahmen eines vorgeplanten NRW-Landeskonzeptes alarmiert. Die Wuppertaler Feuerwehr bildet dabei gemeinsam mit den Feuerwehren aus Düsseldorf, Solingen, Remscheid, Velbert und Mettmann eine Einheit für Mess-Einsätze, bestehend aus fünf Erkundungsfahrzeugen und einer Führungseinheit. Die Erkunder messen an der Einsatzstelle permanent die Schadstoffbelastung, dadurch entsteht eine Entscheidungsgrundlage zur Warnung der Bevölkerung. In Krefeld wurde sowohl die NINA-Warn-App als auch in den Stadtteilen in Hafennähe Sirenenalarm ausgelöst. Im ganzen Stadtgebiet galt die Maßgabe, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Gegen 7 Uhr am Morgen gab es Entwarnung und der Einsatz für die Wuppertaler Feuerwehrleute war beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 08:46

    FW-W: Kellerbrand in Hochhaus

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat am Abend einen Kellerbrand in einem Hochhaus im Stadtteil Nächstebreck-West gelöscht. Das Feuer war kurz vor 18 Uhr in einem der Häuser in der Hochhaussiedlung Sternenberg ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte zunächst mit rund 45 Einsatzkräften an. In dem Keller brannte Unrat. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass der Keller baulich vom Rest des Hochhauses getrennt ist und kein Rauch ins Treppenhaus oder die Wohnungen ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 21:07

    FW-W: Brände an der Nordbahntrasse und am Kießberg

    Wuppertal (ots) - Gleich zwei Mal an einem Tag wurde die Feuerwehr zu Wald- und Wiesenbränden gerufen. Um 15:17 Uhr brannte auf einer Fläche von ca. 100m², Laub und Gestrüpp neben der Nordbahntrasse im Bereich Homanndamm. Hier konnten die Einsatzkräfte zügig eingreifen und den Brand löschen. Um 17:15 wurde die Feuerwehr zum Königshöher Weg alarmiert. Dort brannte es unter einer Fußgängerbrücke im Park. Die ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 16:13

    FW-W: Drei Menschen durch Ast verletzt

    Wuppertal (ots) - Ein großer Ast hat vor dem Helios-Klinikum in Barmen am Nachmittag drei Menschen verletzt. Der Ast war von einem Baum gegenüber dem Eingang zum Klinikgelände herabgestürzt. Die Feuerwehr wurde gegen 15 Uhr alarmiert, weil die zwei Männer und eine Frau zunächst eingeklemmt waren. Als die Einsatzkräfte ankamen, hatten sich allerdings schon selbst befreien können. Nachdem Notarzt und Rettungsdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren