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Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand im Krefelder Hafen

Krefeld (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 06.05.2026, wurde die Feuerwehr Krefeld um 19:08 Uhr zu einem Brandereignis im Krefelder Hafen alarmiert. Aufgrund der ersten Meldungen rückten beide Wachen der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Uerdingen und Gellep-Stratum zur Einsatzstelle aus.

Vor Ort bestätigte sich eine Lage mit starker Rauchentwicklung. Durch die entstehenden Brandgase kommt es in den süd-westlichen Bereichen des Stadtgebiets zu einer Geruchsbelästigung. Für das direkte Umfeld der Einsatzstelle, insbesondere in den Stadtteilen Gellep-Stratum sowie in Teilen von Linn und Uerdingen, kann eine Gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden. Die Rauchausbreitung erfolgt vom Hafen aus in südliche Richtung über Gellep-Stratum hinaus bis in den Rhein-Kreis Neuss.

Zur Warnung der Bevölkerung wurde in Gellep-Stratum Sirenenalarm ausgelöst. Die Feuerwehr bittet die Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Ebenso wurde das Bürgertelefon unter der Rufnummer 19700 eingerichtet. Die Einsatzmaßnahmen dauern aktuell noch an. Weitere Informationen folgen. Wir bitten darum, den Bereich rund um die Einsatzstelle großräumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Krefeld
Hannah Matthaei
Telefon: 02151-8213 1333
E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de
http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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