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Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Gefahrguteinsatz in Krefelder Berufskolleg

Krefeld (ots)

Am Mittag des 04.05.2026, um kurz vor 13 Uhr, wurde der Leitstelle Krefeld über den Notruf 112 ein Unfall während eines Chemieunterrichts gemeldet. Aufgrund der Schilderung des Anrufers alarmierte der erfahrene Leitstellendisponent umgehend den Führungsdienst, Einheiten der Berufsfeuerwehr, verschiedene Sonderfahrzeuge, den Leitenden Notarzt sowie mehrere Rettungswagen.

Vor Ort wurde durch die ersteintreffenden Kräfte festgestellt, dass es während eines Chemieunterrichts zu einer unbeabsichtigten chemischen Reaktion gekommen ist. Infolgedessen klagten drei Schüler und ein Lehrer über Atemwegsreizungen. Die verletzten Personen wurden umgehend dem Rettungsdienst zur medizinischen Erstversorgung übergeben. Zeitgleich wurde der betroffene Unterrichtsraum durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz erkundet. Eine Gefahrstofffreisetzung konnte ausgeschlossen werden, und die mitgeführten Messgeräte detektierten keine erhöhten Schadstoffkonzentrationen. Der Chemieraum wurde natürlich gelüftet.

Die vier Patienten wurden im Anschluss an die rettungsdienstliche Versorgung in Krefelder Krankenhäuser transportiert.

Nach etwa einer Stunde konnte die Einsatzstelle der Schulleitung übergeben werden, und die 32 Einsatzkräfte der Hauptfeuer- und Rettungswache, der Feuer- und Rettungswache Hafenstraße sowie des Rettungsdienstes konnten an ihre Standorte zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Krefeld
Kai Hain
Telefon: 02151-8213 1333
E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de
http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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