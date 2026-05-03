Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Gewitterfront mit Starkregen führt zu mehreren Einsätzen im Krefelder Stadtgebiet

Krefeld (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20:20 Uhr, erreichte eine kräftige Gewitterfront mit eingelagertem Starkregen das Stadtgebiet von Krefeld und sorgte für ein erhöhtes Einsatzaufkommen.

Insgesamt wurden 36 witterungsbedingte Einsätze verzeichnet. Der überwiegende Teil der Alarmierungen entfiel auf überflutete Keller und Straßen sowie Wasseransammlungen in tieferliegenden Bereichen. In mehreren Fällen drang Wasser in Gebäude ein und musste durch die Einsatzkräfte abgepumpt werden.

Darüber hinaus kam es vereinzelt zu umgestürzten Bäumen sowie herabfallenden Ästen, die Verkehrswege blockierten oder eine Gefahr darstellten. Der Einsatzschwerpunkt lag insbesondere in den Stadtteilen Innenstadt, Cracau, Dießem und Inrath. Hier gingen binnen kurzer Zeit zahlreiche Notrufe bei der Leitstelle ein, die alle koordiniert abgearbeitet wurden.

Zur Bewältigung der Lage waren sowohl Kräfte der Berufsfeuerwehr als auch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

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