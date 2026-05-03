PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Gewitterfront mit Starkregen führt zu mehreren Einsätzen im Krefelder Stadtgebiet

Krefeld (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20:20 Uhr, erreichte eine kräftige Gewitterfront mit eingelagertem Starkregen das Stadtgebiet von Krefeld und sorgte für ein erhöhtes Einsatzaufkommen.

Insgesamt wurden 36 witterungsbedingte Einsätze verzeichnet. Der überwiegende Teil der Alarmierungen entfiel auf überflutete Keller und Straßen sowie Wasseransammlungen in tieferliegenden Bereichen. In mehreren Fällen drang Wasser in Gebäude ein und musste durch die Einsatzkräfte abgepumpt werden.

Darüber hinaus kam es vereinzelt zu umgestürzten Bäumen sowie herabfallenden Ästen, die Verkehrswege blockierten oder eine Gefahr darstellten. Der Einsatzschwerpunkt lag insbesondere in den Stadtteilen Innenstadt, Cracau, Dießem und Inrath. Hier gingen binnen kurzer Zeit zahlreiche Notrufe bei der Leitstelle ein, die alle koordiniert abgearbeitet wurden.

Zur Bewältigung der Lage waren sowohl Kräfte der Berufsfeuerwehr als auch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Krefeld
Philipp Schäfer
Telefon: 02151-8213 1333
E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de
http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Krefeld
Weitere Meldungen: Feuerwehr Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 16:11

    FW-KR: Brand in Krefeld-Stadtmitte: Großeinsatz der Feuerwehr

    Krefeld (ots) - Am heutigen Donnerstag, den 30.04.2026, wurde die Feuerwehr Krefeld um 13:02 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand alarmiert. Initial rückten beide Wachen der Berufsfeuerwehr zur Einsatzstelle aus. Bereits während der ersten Erkundung stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen klassischen Wohnungsbrand, sondern um einen Brand im Dachgeschoss ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 10:57

    FW-KR: Wohnungsbrand fordert eine verletzte Person

    Krefeld (ots) - Am heutigen Sonntagmorgen gegen 08:20 Uhr meldeten aufmerksame Passanten über den Notruf 112, eine Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude auf der Bückerfeldstraße. Durch die Leitstelle wurden umgehend Einheiten von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach nur wenigen Minuten die Einsatzstelle erreichten, konnte die Schilderung der ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 20:04

    FW-KR: Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus

    Krefeld (ots) - Am heutigen Mittwoch, den 15.04.2026 um 17:54 Uhr, kam es zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus auf der Hubertusstraße. Durch die Leitstelle wurden beide Wachen der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige-Feuerwehr Hüls alarmiert. Eine starke Rauchentwicklung war wahrnehmbar. Es befanden sich mehrere Personen an den Fenstern. Umgehend wurde die Rettung der Personen über die Drehleiter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren