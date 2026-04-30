Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand in Krefeld-Stadtmitte: Großeinsatz der Feuerwehr

Krefeld (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 30.04.2026, wurde die Feuerwehr Krefeld um 13:02 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand alarmiert. Initial rückten beide Wachen der Berufsfeuerwehr zur Einsatzstelle aus. Bereits während der ersten Erkundung stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen klassischen Wohnungsbrand, sondern um einen Brand im Dachgeschoss handelt. Aufgrund dieser aufwendigen Lage wurde die Alarmstufe erhöht. Zur Unterstützung wurden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, sowie die Freiwillige Feuerwehr Willich im Rahmen der nachbarschaftlichen Hilfe nachalarmiert. Das Feuer hat sich unter der Dachhaut ausgebreitet, sodass umfangreiche Öffnungsarbeiten am Dach an schwer zugänglichen Bereichen erforderlich sind, um gezielte Löschmaßnahmen durchführen zu können. Über das Modulare Warnsystem (MoWaS) wurde die Bevölkerung informiert, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungsanlagen ausschalten. Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit noch an. Die Einsatzdauer ist aktuell nicht absehbar. Weitere Informationen folgen. Wir bitten darum, die Einsatzstelle großräumig zu umfahren.

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