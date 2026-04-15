Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus

Krefeld (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 15.04.2026 um 17:54 Uhr, kam es zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus auf der Hubertusstraße. Durch die Leitstelle wurden beide Wachen der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige-Feuerwehr Hüls alarmiert. Eine starke Rauchentwicklung war wahrnehmbar. Es befanden sich mehrere Personen an den Fenstern. Umgehend wurde die Rettung der Personen über die Drehleiter durchgeführt. Gleichzeitig wurde die Brandbekämpfung im Erdgeschoss eingeleitet. Durch das Brandereignis war der gesamte Treppenraum verraucht. Es befanden sich keine Personen mehr in der Brandwohnung. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnten insgesamt 17 Personen gerettet werden. Nach rettungsdienstlicher Untersuchung musste keine Person ins Krankenhaus transportiert werden.

Während des Einsatzes wurde die Sicherheit im Stadtgebiet Krefeld durch die Freiwillige Feuerwehr gewährleistet.

Insgesamt waren ca. 45 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Um 19:35 Uhr konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen.

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