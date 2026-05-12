Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handys am Steuer, Tempo-Verstöße und Millionen-Fund im Kastenwagen: Bilanz nach Großkontrolle

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Hemer (ots)

Mit einem größeren Aufgebot haben Polizeibeamtinnen und -beamte gestern die Verkehrssicherheit auf den Straßen in Hemer im Blick gehabt. Im Fokus standen dabei vor allem Ablenkung durch Mobiltelefone und das Tempolimit auf den Straßen.

Ein Fazit der Beamten: Offenbar scheint die Gefahr durch das Smartphone am Steuer bei vielen Verkehrsteilnehmern noch nicht angekommen zu sein: Allein 23 Ordnungswidrigkeitenanzeigen mussten vorgelegt werden, weil Fahrer während der Fahrt ihr Handy benutzten.

Auch bei der Geschwindigkeit schauten sie genau genau hin: Von 3.621 gemessenen Fahrzeugen waren fast 10 Prozent zu schnell unterwegs. 336 Verwarngelder, 72 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und drei Fahrverbote gegen Raser, die das Tempolimit besonders massiv überschritten, standen am Ende in den Notizbüchern.

Der spektakulärste Erfolg des Kontrolltages ereignete sich gegen 17 Uhr. Die Beamten stoppten einen Kastenwagen, der sich bei der Überprüfung als rollendes mutmaßliches Schmuggel-Depot entpuppte: Rund eine Million unversteuerte Zigaretten (ca. 48.000 Packungen) befanden sich auf der Ladefläche (Foto). Die Polizei nahm den Fahrer vorläufig fest und beschlagnahmte das Fahrzeug. Der Fall wurde samt Verdächtigem an den Zoll Dortmund übergeben.

Neben den genannten Verstößen, ahndete die Polizei zahlreiche weitere Delikte: Zwei gestoppte Fahrer hatten keine Fahrerlaubnis und hätten gar nicht hinter dem Steuer sitzen dürfen. In fünf Fällen war die Fracht von LKW unzureichend gesichert. Drei Brummifahrer verstießen im gewerblichen Güterverkehr gegen Sozialvorschriften.

Die Polizei betont, dass Kontrollen dieser Art auch künftig unangekündigt stattfinden werden, um die Verkehrssicherheit im Märkischen Kreis nachhaltig zu erhöhen. (dill)

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