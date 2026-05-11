Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rennradfahrer bei Unfallflucht verletzt: Polizei sucht grauen VW Golf Plus

Balve (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagabend im Bereich der Hönnetalstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 18:30 Uhr befand sich ein Rennradfahrer im Kreisverkehr "An der Kormke / Hönnetalstraße" und beabsichtigte, diesen in die Hauptstraße zu verlassen. Dort musste er verkehrsbedingt halten, um einem Fußgänger den Vorrang am Zebrastreifen zu ermöglichen.

Ein nachfolgender grauer VW Golf Plus bog ebenfalls in die Hauptstraße ab. Der Autofahrer bemerkte den Fußgänger offenbar erst im letzten Moment, leitete eine Vollbremsung ein und wich nach rechts aus. Dabei touchierte der Pkw den wartenden Radfahrer leicht. Der Mann stürzte und zog sich eine Schürfwunde am Bein zu. Am Rennrad entstand Sachschaden an der Felge (ca. 100 Euro).

Anstatt anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der Fahrer des grauen VW Golf seine Fahrt fort und flüchtete. Die Polizei in Menden hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer machen? Insbesondere der Fußgänger, der zur Unfallzeit den Überweg nutzte, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

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