PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rennradfahrer bei Unfallflucht verletzt: Polizei sucht grauen VW Golf Plus

Balve (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagabend im Bereich der Hönnetalstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 18:30 Uhr befand sich ein Rennradfahrer im Kreisverkehr "An der Kormke / Hönnetalstraße" und beabsichtigte, diesen in die Hauptstraße zu verlassen. Dort musste er verkehrsbedingt halten, um einem Fußgänger den Vorrang am Zebrastreifen zu ermöglichen.

Ein nachfolgender grauer VW Golf Plus bog ebenfalls in die Hauptstraße ab. Der Autofahrer bemerkte den Fußgänger offenbar erst im letzten Moment, leitete eine Vollbremsung ein und wich nach rechts aus. Dabei touchierte der Pkw den wartenden Radfahrer leicht. Der Mann stürzte und zog sich eine Schürfwunde am Bein zu. Am Rennrad entstand Sachschaden an der Felge (ca. 100 Euro).

Anstatt anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der Fahrer des grauen VW Golf seine Fahrt fort und flüchtete. Die Polizei in Menden hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer machen? Insbesondere der Fußgänger, der zur Unfallzeit den Überweg nutzte, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 11:51

    POL-MK: Verkehrszeichen umgeknickt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Hemer (ots) - Nach einer Unfallflucht in der Straße "An der Steinert" sucht die Polizei nach Zeugen. Eine Polizeistreife entdeckte das beschädigte Verkehrszeichen während ihrer Streifenfahrt gegenüber der Hausnummer 2. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte das Parkplatzschild augenscheinlich gerammt, woraufhin dieses umknickte und auf den Gehweg ragte. Der ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 11:50

    POL-MK: Unfallflucht auf Schotterparkplatz: BMW beschädigt: Zeugen gesucht

    Menden (ots) - Die Polizei in Menden sucht nach einem bislang unbekannten Fahrzeugführer, der Sonntagabend einen hohen Sachschaden verursacht hat und anschließend vom Unfallort flüchtete. In dem kurzen Zeitfenster zwischen 19:37 Uhr und 19:41 Uhr wurde ein auf dem Schotterparkplatz an der Gartenstraße (ehemaliges Nordwall-Parkhaus) abgestellter dunkelgrauer BMW 320 ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 11:43

    POL-MK: Tankstellenraub / Hecke in Flammen / Blutprobe mit Widerstand

    Menden (ots) - Sonntagabend erbeutete ein maskierter Mann Bargeld aus einer Tankstelle. Gegen 21.58 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum an der Fröndenberger Straße und hielt eine vermeintliche Schusswaffe in der Hand. Er bedrohte das Personal und entnahm das Geld aus der Kasse. Danach flüchtete er zu Fuß in Richtung Fröndenberg. Die Polizei fahndete nach dem Mann, konnte ihn jedoch trotz schneller Suche nicht mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren