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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht auf Schotterparkplatz: BMW beschädigt: Zeugen gesucht

Menden (ots)

Die Polizei in Menden sucht nach einem bislang unbekannten Fahrzeugführer, der Sonntagabend einen hohen Sachschaden verursacht hat und anschließend vom Unfallort flüchtete. In dem kurzen Zeitfenster zwischen 19:37 Uhr und 19:41 Uhr wurde ein auf dem Schotterparkplatz an der Gartenstraße (ehemaliges Nordwall-Parkhaus) abgestellter dunkelgrauer BMW 320 Kombi gerammt. Der Verursacher beschädigte den Wagen über die komplette rechte Fahrzeugseite und hinterließ mehrere tausend Euro Sachschaden. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Aufgrund des deutlichen Schadensbildes ist davon auszugehen, dass auch das Verursacherfahrzeug deutliche Beschädigungen aufweisen muss. Die Polizei fragt nun: Wer hat den Vorfall auf dem Parkplatz beobachtet oder kann Angaben zu einem verdächtigen Fahrzeug machen, das im fraglichen Zeitraum die Gartenstraße befahren hat? Hinweise nimmt die Polizeiwache Menden unter der Rufnummer 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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