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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrszeichen umgeknickt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hemer (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Straße "An der Steinert" sucht die Polizei nach Zeugen. Eine Polizeistreife entdeckte das beschädigte Verkehrszeichen während ihrer Streifenfahrt gegenüber der Hausnummer 2. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte das Parkplatzschild augenscheinlich gerammt, woraufhin dieses umknickte und auf den Gehweg ragte. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden oder die Polizei zu verständigen.

Da der genaue Unfallzeitpunkt derzeit noch unklar ist, hofft die Polizei auf Beobachtungen aus der Nachbarschaft. Wer hat im Bereich der Steinert verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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