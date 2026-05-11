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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Blitzer beschmiert

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

In Einsal wurde der Blitzeranhänger beschmiert. Unbekannte besprühten die Glasscheibe zwischen Samstagabend und Sonntagabend mit Farbe. Das Messgerät war an der Bachstraße aufgestellt worden. Nun ermittelt die Kripo und bittet unter 0235291990 um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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