POL-MK: Blitzer beschmiert

Werdohl (ots) - Auf der B229 verunfallte Freitagabend ein Autofahrer in Höhe Borbecke. Ein Kiersper (42) fuhr in seinem Opel Astra Richtung Lüdenscheid. In der Linkskurve an der Borbecke seien ihm zwei Autos entgegen gekommen. Eines der beiden Autos habe versucht das andere zu überholen, so dass er habe ausweichen müssen. Dadurch sei er ins Schleudern geraten und ...

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