Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Blitzer beschmiert
Nachrodt-Wiblingwerde (ots)
In Einsal wurde der Blitzeranhänger beschmiert. Unbekannte besprühten die Glasscheibe zwischen Samstagabend und Sonntagabend mit Farbe. Das Messgerät war an der Bachstraße aufgestellt worden. Nun ermittelt die Kripo und bittet unter 0235291990 um Hinweise. (lubo)
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