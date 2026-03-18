Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Sturz im Bus

Braunschweig (ots)

Hartriegelweg, 06.03.2026, 08:45 Uhr

Mann mit Rollator stürzt beim Anfahren des Busses

Bereits Anfang des Montags kam es zu einem Verkehrsunfall in Völkenrode. Ein 65-jähriger Braunschweiger bestieg mit seinem Rollator den Bus und wollte sich auf den Behindertenplatz setzen. Noch bevor er die Sitzbank herunterklappen konnte, fuhr der Bus an, sodass der Mann zu Fall kam, auf seinen Rollator stürzte und sich dabei verletzte. Weitere Fahrgäste halfen dem Mann anschließend.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Sturz geben können und Angaben zum Fahrverhalten des Busfahrers beim Anfahren Busses machen können. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935 entgegen.

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