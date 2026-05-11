Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tankstellenraub

Hecke in Flammen

Blutprobe mit Widerstand

Menden (ots)

Sonntagabend erbeutete ein maskierter Mann Bargeld aus einer Tankstelle. Gegen 21.58 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum an der Fröndenberger Straße und hielt eine vermeintliche Schusswaffe in der Hand. Er bedrohte das Personal und entnahm das Geld aus der Kasse. Danach flüchtete er zu Fuß in Richtung Fröndenberg. Die Polizei fahndete nach dem Mann, konnte ihn jedoch trotz schneller Suche nicht mehr antreffen. Nun ermittelt die Kripo in der Sache und bittet Zeugen um Hinweise. Der Tatverdächtige wird als 18-20 Jahre alt und sehr dünn beschrieben. Er sei etwa 1,70-1,75m groß und mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenoberteil bekleidet gewesen. Auf diesem sei der Schriftzug "Nike" ablesbar gewesen. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die 0237390990 zu richten.

Eine Anwohnerin der Wilhelmstraße brannte Unkraut mit ihrem Gasbrenner ab. Dabei entstand Feuer. Eine angrenzende Hecke entzündete sich. Hausfassade und Balkon wurden so ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Polizei und Feuerwehr bitten bei den sonnigen Tagen um erhöhte Vorsicht beim Unkraut abbrennen und warnen vor den Gefahren. Gegen die Anwohnerin wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. (lubo)

Ein Mendener (47) steht im Verdacht, Samstagabend mit seinem Auto an der Landwehr eine Laterne beschädigt zu haben. Statt dies zu melden, soll er davongefahren sein. Zeugen meldeten den Vorfall und das Kennzeichen des Flüchtigen. An der Halteranschrift des Fahrzeugs trafen die Beamten auf den offenbar stark alkoholisierten Mann. Er verhielt sich äußerst aggressiv, bedrohte die Polizisten und weigerte sich mitzukommen. Er musste schließlich überwältigt werden. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verkehrsunfallflucht ermittelt. (dill)

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