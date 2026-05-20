Polizei Köln

POL-K: 260520-3-K/RBK Mutmaßlicher "falscher Polizeibeamter" in Bayern festgenommen - Durchsuchung in Köln und Wermelskirchen

Köln (ots)

Am Dienstagmorgen (19. Mai) haben Einsatzkräfte der Polizei Köln in Zusammenarbeit mit der bayrischen Polizei einen per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Betrüger (18) bei Erlangen festgenommen und insgesamt fünf Wohnungen in Köln (3) und Wermelskirchen (2) durchsucht. Mehrere Mobiltelefone wurden zur Beweissicherung beschlagnahmt.

Das bei der Staatsanwaltschaft Köln geführte Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetruges richtet sich gegen vier mutmaßlich beteiligte Männer (18, 26, 22, 28) sowie eine Frau (26). Sie stehen im Verdacht, sich in mindestens zwölf Fällen (Köln, Rhein-Erft-Kreis, Rheinisch-Bergischer-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Oberbergischer Kreis) als falsche Polizeibeamte ausgegeben und infolgedessen die Habseligkeiten von älteren Menschen entwendet zu haben. Der 22-Jährige sei als sogenannter Logistiker eingebunden gewesen. Mit den gestohlenen Debit- und Kreditkarten sollen die Tatverdächtigen anschließend Bargeld abgehoben oder Waren eingekauft haben.

Der 18-Jährige war zum Zeitpunkt des Einsatzes auf der Bundesautobahn 3 unterwegs, als ihn die Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften. Er wurde bereits einem Haftrichter vorgeführt, der anschließend die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an. (ph/al)

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