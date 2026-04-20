Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmiererei an Brücke - Trickdiebstahl - Einbrecher am Werk - Zwei Pkw beschädigt - Sachbeschädigung an Glastüren

Fulda (ots)

Farbschmiererei an Brücke

Fulda. Am frühen Montagmorgen (20.04.), gegen 2.20 Uhr, besprühten Unbekannte eine Unterführung in der Petersberger Straße mit Farbe. Ein politisch motivierter Hintergrund wird derzeit geprüft. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickdiebstahl

Fulda. Zwei Unbekannte klingelten am Sonntag (19.04.) bei einer 91-jährigen Hausbewohnerin im Stadtgebiet Fulda und verwickelten diese an der Wohnungstür in ein Gespräch. Während einer der Unbekannten die Frau an der Tür ablenkte, durchsuchte der zweite Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Geschädigte bemerkte im Anschluss das Fehlen von Bargeld. Eine Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: weiblich, circa 40 Jahre alt, schwarze kurze Jacke, gebrochenes Deutsch, blond, kräftige Statur

Ihre Polizei sensibilisiert:

Unbekannte klingeln unter einem Vorwand an der Haustür um sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Manche Täter geben sich beispielsweise als angebliche Handwerker, als Mitarbeiter von Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerken oder als Hausverwaltung aus, um das Vertrauen Ihrer Opfer zu gewinnen. Sobald die Täter sich frei innerhalb des Objektes bewegen können durchsuchen sie die Räume nach Wertsachen.

Trickdiebstahl ist vielfältig. Bitte bedenken Sie, die Täter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie erfinden immer wieder an die Bedürfnisse der Opfer zugeschnittene Maschen, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und so hohe Vermögenswerte zu ergaunern.

Sollten Sie an der Haustüre aufgesucht werden, seien sie skeptisch und sichern Sie sich ab: - Lassen Sie nie Unbekannte direkt in Ihr Haus/ Ihre Wohnung! - Überprüfen Sie die Angaben des Besuchers - Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt! - Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige!

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbrecher am Werk

Im Landkreis Fulda kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser und Betriebsgebäude.

Fulda. Zwischen Dienstag (17.03.), 6 Uhr, und Sonntag (19.04.), 10.15 Uhr, versuchten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus im Gerloser Weg zu verschaffen. Als der Versuch misslang, flüchteten sie in unbekannte Richtung. An der Wohnungstür entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

In der Washingtonallee verschafften sich Täter zwischen Samstagabend (18.04), 20 Uhr, und Sonntagfrüh (19.04.), gewaltsam Zutritt zu einer KFZ-Werkstatt und entwendeten Bargeld. Zudem entstand am Gebäude ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

In der Weimarer Straße wurde das Grundstück eines Wertstoffhofes durch Unbekannte betreten und in ein dort befindliches Kassenhäuschen eingebrochen. Nach derzeitigem Stand wurden keine Wertgegenstände entwendet. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Am Freitag (17.04.), zwischen 14.30 Uhr und 22.50 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Haderwaldstraße gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Neben diversen Bankkarten erbeuteten die Täter auch Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Petersberg. Am Samstag (11.04.), zwischen 0.30 Uhr und 13.50 Uhr, verschafften sich in der Fuldaer Straße im Ortsteil Steinau Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie sich nach derzeitigem Stand ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zwei Pkw beschädigt

Fulda. Zwischen Freitagabend (17.04.), 17 Uhr, und Samstagvormittag (18.04.), 11.30 Uhr, wurden in der Mainstraße von einem grauen BMW der X-Reihe die beiden vorderen Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Zu gleichem Tatzeitraum wurden auch in der Ronsbachstraße von einer schwarzen Audi A6 Limousine die beiden rechten Reifen zerstochen, sowie mehrere Fahrzeugsteile mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Glastüren

Neuhof. Am Freitag (17.04.), gegen 23.45 Uhr, randalierte ein 17-Jähriger vor einem Ladengeschäft in der Hanauer Straße und zerstörte nach derzeitigem Stand mit einem Stein zwei Glastüren. Die Person konnte von einer Polizeistreife des Polizeipostens Neuhof vor Ort festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang mögliche Zeuginnen und Zeugen, die zum geschilderten Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können oder Videoaufnahmen gefertigt haben, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661/105-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

(Jonas Trabert)

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