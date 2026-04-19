POL-OH: Unfallflucht in Gittersdorf
Neuenstein (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag den 18. April wurde ein in der Alten Schulstraße in Gittersdorf geparkter Opel Mokka von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder www.polizei.hessen.de.
gefertigt:
Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Figge
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