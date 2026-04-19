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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht in Gittersdorf

Neuenstein (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag den 18. April wurde ein in der Alten Schulstraße in Gittersdorf geparkter Opel Mokka von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder www.polizei.hessen.de.

gefertigt:

Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Figge

gefertigt:

gesehen:

(Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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