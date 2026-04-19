Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der BAB 7

Fulda (ots)

Am Sonntag (19.04.), gegen 7.46 Uhr, befuhr ein 36-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda die BAB 7 von Fulda-Nord kommend in Fahrtrichtung Hünfeld/Schlitz. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 36-Jährige in Höhe des Stationskilometers 550 von der Fahrbahn nach rechts ab, kollidierte mit der dortigen Schutzplanke und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 36-jährige BMW-Fahrer wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro.

Gefertigt: Polizeiautobahnstation Petersberg, PK, Gürbüz (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

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