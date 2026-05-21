Polizei Köln

POL-K: 260521-2-K Raubüberfall in der Innenstadt - Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen 25 Jahre alten Kölner haben Polizisten der Innenstadtwache am frühen Mittwochmorgen (21. Mai) drei Männer (16, 26, 37) festgenommen. Zwei weiteren Tatverdächtigen gelang die Flucht.

Mitarbeiter der Videobeobachtung in der Leitstelle waren gegen 4.10 Uhr auf ein Gerangel zwischen mehreren Männern auf dem Kurt-Hackenberg-Platz aufmerksam geworden und leiteten eine Streifenwagenbesatzung dorthin.

Nach ersten Ermittlungen hatten die beiden unbekannten Männer den 25-Jährigen nach einem kurzen Gespräch zu Boden gerissen und versucht, seine Armbanduhr zu rauben. Nachdem sich der Kölner zunächst erfolgreich gewehrt hatte, kamen die drei Festgenommenen dazu und halfen den Angreifern. Während die Polizisten die drei Männer stellten, flüchteten zwei weitere mit der Beute in Richtung Rheinufer.

Die Festgenommenen sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (bg/ts)

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