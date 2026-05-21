Polizei Köln

POL-K: 260521-1-K Verkehrsunfall mit E-Scooter - Sechsjähriger in Klinik

Köln (ots)

Nach dem Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer (14) in Köln-Chorweiler ist am Mittwochabend (20. Mai) ein sechs Jahre alter Junge verletzt in eine Klinik gebracht worden.

Eine Streifenwagenbesatzung war gegen 17 Uhr auf den 14-Jährigen aufmerksam geworden, der während der Fahrt sein Mobiltelefon in der Hand hielt. Als die Beamten ihn anhalten wollten, versuchte der Jugendliche durch einen Spielplatz an der Osloer Straße zu flüchten und prallte gegen das Kind. Der 14-Jährige blieb unverletzt.

Da sich Hinweisen darauf ergaben, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h erreichen kann, stellten die Polizisten das Fahrzeug sicher. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. (bg/ts)

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