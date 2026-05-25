Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2026, kam es zwischen 07:00 Uhr und 11:30 Uhr an der Ulmenstraße im Meppener Ortsteil Groß Fullen zu einem versuchten Einbruch.

Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter jedoch nicht in das Gebäude.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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