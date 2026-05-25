Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Explosion entpuppt sich als Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Sonntag den 24.05.2026, kam es kurz nach 1 Uhr im Bereich der Straße "Vechteaue" in Nordhorn zunächst zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr aufgrund des Verdachts einer Gasexplosion. Anwohner hatten einen lauten Knall wahrgenommen. Vor Ort stellten Einsatzkräfte ein beschädigtes Kellerfenster fest. Eine Überprüfung durch die Feuerwehr ergab jedoch keinerlei Hinweise auf einen Gasaustritt.

Im Verlauf weiterer Ermittlungen bei Tageslicht wurde festgestellt, dass neben dem zerborstenen Kellerfenster auch ein in unmittelbarer Nähe geparkter Pkw beschädigt worden war. An dem 4er BMW entstanden zwei erhebliche Dellen. Zudem konnten augenscheinliche Reste eines Feuerwerkskörpers sowie Ascherückstände festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Schäden durch einen bislang unbekannten Feuerwerkskörper verursacht wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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