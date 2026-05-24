Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Versuchter Einbruch in leerstehendes Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

Haselünne (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23.05.2026 kam es im Bereich der Osterstraße zu einem versuchten Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich gegen 06:45 Uhr zwei bislang unbekannte männliche Personen auf das Grundstück des Hauses und versuchten sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen.

Zwei Zeuginnen bemerkten die verdächtigen Personen im Bereich der Osterstraße sowie auf einem angrenzenden Acker hinter dem Grundstück. Eine der Zeuginnen sprach die Männer kurz an, woraufhin sich diese über die landwirtschaftliche Fläche in unbekannte Richtung entfernten.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Täter:

ca. 1,70 m groß

ca. 18-20 Jahre alt

anthrazitfarbene leichte Kapuzenjacke

2. Täter:

ca. 1,75 m groß

ca. 25-30 Jahre alt

sehr schlank

royal-blaue sportliche Jacke mit weißen Seitenstreifen

schwarzer Bart

volles schwarzes Haar

braune Augen

Nach Angaben der Zeuginnen sollen beide Personen südländischer Herkunft gewesen sein und möglicherweise unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich Osterstraße gemacht haben, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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