Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Versuchter Einbruch in leerstehendes Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise
Haselünne (ots)
In den frühen Morgenstunden des 23.05.2026 kam es im Bereich der Osterstraße zu einem versuchten Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus.
Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich gegen 06:45 Uhr zwei bislang unbekannte männliche Personen auf das Grundstück des Hauses und versuchten sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen.
Zwei Zeuginnen bemerkten die verdächtigen Personen im Bereich der Osterstraße sowie auf einem angrenzenden Acker hinter dem Grundstück. Eine der Zeuginnen sprach die Männer kurz an, woraufhin sich diese über die landwirtschaftliche Fläche in unbekannte Richtung entfernten.
Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:
1. Täter:
ca. 1,70 m groß
ca. 18-20 Jahre alt
anthrazitfarbene leichte Kapuzenjacke
2. Täter:
ca. 1,75 m groß
ca. 25-30 Jahre alt
sehr schlank
royal-blaue sportliche Jacke mit weißen Seitenstreifen
schwarzer Bart
volles schwarzes Haar
braune Augen
Nach Angaben der Zeuginnen sollen beide Personen südländischer Herkunft gewesen sein und möglicherweise unter Alkoholeinfluss gestanden haben.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich Osterstraße gemacht haben, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Christopher Degner
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