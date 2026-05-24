PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Versuchter Einbruch in leerstehendes Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

Haselünne (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23.05.2026 kam es im Bereich der Osterstraße zu einem versuchten Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich gegen 06:45 Uhr zwei bislang unbekannte männliche Personen auf das Grundstück des Hauses und versuchten sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen.

Zwei Zeuginnen bemerkten die verdächtigen Personen im Bereich der Osterstraße sowie auf einem angrenzenden Acker hinter dem Grundstück. Eine der Zeuginnen sprach die Männer kurz an, woraufhin sich diese über die landwirtschaftliche Fläche in unbekannte Richtung entfernten.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Täter:

ca. 1,70 m groß

ca. 18-20 Jahre alt

anthrazitfarbene leichte Kapuzenjacke

2. Täter:

ca. 1,75 m groß

ca. 25-30 Jahre alt

sehr schlank

royal-blaue sportliche Jacke mit weißen Seitenstreifen

schwarzer Bart

volles schwarzes Haar

braune Augen

Nach Angaben der Zeuginnen sollen beide Personen südländischer Herkunft gewesen sein und möglicherweise unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich Osterstraße gemacht haben, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 07:35

    POL-EL: Lingen - Schwerer Fahrradunfall unter Alkoholeinfluss - 34-Jähriger verletzt

    Lingen (ots) - Am Samstagabend, 23.05.2025, gegen 20:13 Uhr, kam es auf der Biener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 34-jähriger Mann befuhr mit einem Pedelec die Biener Straße in Fahrtrichtung Raffineriestraße. Im Bereich der Einmündung Ringstraße beabsichtigte er, auf den ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 07:34

    POL-EL: Kluse - Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen - Führerschein sichergestellt

    Kluse (LK Emsland) (ots) - Am Samstagabend, 23.05.2026, gegen 19:00 Uhr, kam es auf einem Feldweg in Fahrtrichtung Ahlener Straße zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 57-jähriger Fahrer eines Mitsubishi ASX befuhr den genannten Feldweg, obwohl er deutlich alkoholisiert war. Im Bereich einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren