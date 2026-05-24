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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schwerer Fahrradunfall unter Alkoholeinfluss - 34-Jähriger verletzt

Lingen (ots)

Am Samstagabend, 23.05.2025, gegen 20:13 Uhr, kam es auf der Biener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Ein 34-jähriger Mann befuhr mit einem Pedelec die Biener Straße in Fahrtrichtung Raffineriestraße. Im Bereich der Einmündung Ringstraße beabsichtigte er, auf den Gehweg aufzufahren. Dabei übersah er die Bordsteinkante, kollidierte mit dieser und kam zu Fall.

Infolge des Sturzes zog sich der Mann schwere Verletzungen im Kopfbereich zu. Nach ersten Erkenntnissen wurde er kurzzeitig bewusstlos.

Ein durch den Unfall aufmerksam gewordener Zeuge hatte den Sturz beobachtet, leistete umgehend Erste Hilfe und verständigte den Notruf. Der Zeuge fuhr zuvor mit seinem Fahrrad ebenfalls auf der Biener Straße und hatte den Unfall unmittelbar mitbekommen. Ein Atemalkoholtest beim Verunfallten ergab einen Wert von 4,01 Promille.

Der 34-Jährige wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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