Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Kluse - Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen - Führerschein sichergestellt

Kluse (LK Emsland) (ots)

Am Samstagabend, 23.05.2026, gegen 19:00 Uhr, kam es auf einem Feldweg in Fahrtrichtung Ahlener Straße zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Ein 57-jähriger Fahrer eines Mitsubishi ASX befuhr den genannten Feldweg, obwohl er deutlich alkoholisiert war. Im Bereich einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben.

Der Fahrer blieb unverletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand entstanden weder Fremdschäden noch erkennbare Beschädigungen am Fahrzeug.

Zeugen, die mit Fahrrädern die Unfallstelle passierten, bemerkten das verunfallte Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe bzw. verständigten den Notruf.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,28 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet

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