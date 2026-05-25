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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorradgruppe und Motorradgespann - Mehrere Personen verletzt

Bawinkel (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2026, kam es gegen 10:40 Uhr auf der Langener Straße (K325) im Bereich der Einmündung Braune-Moor-Straße in Bawinkel zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Motorrädern.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zwei Motorradfahrer im Alter von 63 und 72 Jahren innerhalb einer zwölfköpfigen Motorradgruppe und befuhren die Langener Straße aus Richtung Bawinkel kommend in Richtung Langen. Zeitgleich befuhren ein 55-jähriger Fahrer eines Ford Ranger sowie ein 67-jähriger Fahrer eines Motorradgespanns die Strecke in entgegengesetzter Richtung.

Der Fahrer des Ford Ranger beabsichtigte im Bereich einer S-Kurve nach links in die Braune-Moor-Straße abzubiegen und hielt aufgrund der entgegenkommenden Motorradgruppe an. Der nachfolgende Fahrer des Motorradgespanns bemerkte dies offenbar zu spät, wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus und kollidierte dort mit den beiden entgegenkommenden Motorradfahrern.

Die beiden Motorradfahrer im Alter von 63 und 72 Jahren wurden lebensgefährlich verletzt. Der 67-jährige Fahrer des Motorradgespanns sowie dessen gleichaltriger Mitfahrer wurden schwer verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Strecke bis 15.30 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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