Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Lübecker Straße;

Unfallzeit: zwischen 18.05.2026, 17.15 Uhr, und 19.05.2026, 09.10 Uhr;

Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei in Bocholt Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte an der Lübecker Straße einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der beschädigte Wagen hatte auf einem Gehweg im Bereich der Lübecker Straße gestanden. An dem grauen Opel Astra entstand ein Schaden am rechten Radkasten in Form einer Delle und Lackkratzern. Der Unfall ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden unter Tel. (02871) 2990.(pl)

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