PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Microcar auf Parkplatz beschädigt

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Zur Hofweide;

Unfallzeit: 18.05.2026, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr;

Ein Microcar beschädigt und weggefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Raesfeld. Das Fahrzeug stand Montag zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Zur Hofweide. Durch den Unfall entstand hinten rechts ein erheblicher Schaden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 10:39

    POL-BOR: Isselburg - Geparktes Fahrzeug angefahren/ Verursacher flüchtet

    Isselburg (ots) - Unfallort: Isselburg, Herzog-Adolph-Straße; Unfallzeit: 18.05.2026, zwischen 07.00 Uhr und 21.30 Uhr; Am Montag kam es zu einer Unfallflucht in Isselburg: Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte einen am Straßenrand geparkten Wagen. Der schwarze Toyota stand zwischen 07.00 Uhr und 21.30 Uhr an der Herzog-Adolph-Straße. Der Unbekannte ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 10:39

    POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Keller

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Getrudenstraße; Tatzeit: zwischen 15.05.2026, 18.00 Uhr und 18.05.2026, 22.15 Uhr; In einen Kellerraum eindringen wollte ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Einbrecher verschaffte sich unbefugt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Getrudenstraße. Dort versuchte er gewaltsam in einen der Kellerabteile einzudringen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Feststellungen im Bereich ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 10:37

    POL-BOR: Schöppingen - Dieben entwenden Rüttelplatte

    Schöppingen (ots) - Tatort: Schöppingen, Im Winkel; Tatzeit: zwischen 13.05.2026 und 18.05.2026; Unbekannte haben auf einer Baustelle im Wohngebiet "Im Winkel" eine Rüttelplatte entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch und Montag. Die rund 425 Kilogramm schwere Rüttelplatte der Marke Wacker Neuson war auf Containern auf dem Baustellengelände gegenüber der Hausnummer 11 abgestellt. Nach Angaben eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren