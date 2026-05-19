POL-BOR: Raesfeld - Microcar auf Parkplatz beschädigt

Schöppingen (ots) - Tatort: Schöppingen, Im Winkel; Tatzeit: zwischen 13.05.2026 und 18.05.2026; Unbekannte haben auf einer Baustelle im Wohngebiet "Im Winkel" eine Rüttelplatte entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch und Montag. Die rund 425 Kilogramm schwere Rüttelplatte der Marke Wacker Neuson war auf Containern auf dem Baustellengelände gegenüber der Hausnummer 11 abgestellt. Nach Angaben eines ...

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