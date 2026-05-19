POL-BOR: Raesfeld - Microcar auf Parkplatz beschädigt
Raesfeld (ots)
Unfallort: Raesfeld, Zur Hofweide;
Unfallzeit: 18.05.2026, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr;
Ein Microcar beschädigt und weggefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Raesfeld. Das Fahrzeug stand Montag zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Zur Hofweide. Durch den Unfall entstand hinten rechts ein erheblicher Schaden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)
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