POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Keller
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Getrudenstraße;
Tatzeit: zwischen 15.05.2026, 18.00 Uhr und 18.05.2026, 22.15 Uhr;
In einen Kellerraum eindringen wollte ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Einbrecher verschaffte sich unbefugt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Getrudenstraße. Dort versuchte er gewaltsam in einen der Kellerabteile einzudringen.
Wer kann Angaben zu verdächtigen Feststellungen im Bereich der Getrudenstraße machen? Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)
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