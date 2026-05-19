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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Keller

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Getrudenstraße;

Tatzeit: zwischen 15.05.2026, 18.00 Uhr und 18.05.2026, 22.15 Uhr;

In einen Kellerraum eindringen wollte ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Einbrecher verschaffte sich unbefugt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Getrudenstraße. Dort versuchte er gewaltsam in einen der Kellerabteile einzudringen.

Wer kann Angaben zu verdächtigen Feststellungen im Bereich der Getrudenstraße machen? Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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