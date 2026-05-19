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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Dieben entwenden Rüttelplatte

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Im Winkel;

Tatzeit: zwischen 13.05.2026 und 18.05.2026;

Unbekannte haben auf einer Baustelle im Wohngebiet "Im Winkel" eine Rüttelplatte entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch und Montag. Die rund 425 Kilogramm schwere Rüttelplatte der Marke Wacker Neuson war auf Containern auf dem Baustellengelände gegenüber der Hausnummer 11 abgestellt. Nach Angaben eines Vorarbeiters der betroffenen Firma könne die Maschine aufgrund ihres Gewichts nicht von Hand bewegt werden. Zum Abtransport müsse ein Hebefahrzeug sowie ein weiteres Fahrzeug genutzt worden sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Baustelle bemerkt haben, sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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