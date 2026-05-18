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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Seitenscheibe vom Sprinter eingeschlagen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Rottweg;

Tatzeit: zwischen 13.05.2025, 16.00 Uhr und 18.05.2026, 07.00 Uhr;

Die Seitenscheibe eines Mercedes Sprinters eingeschlagen hat ein bislang unbekannter Täter in Ahaus. Das Fahrzeug parkte zwischen Mittwoch und Montag auf einem Firmengelände am Rottweg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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