POL-BOR: Ahaus - Seitenscheibe vom Sprinter eingeschlagen

Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Ährenfeld; Tatzeit: Nacht zum 18.05.2026; Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in die Halle eines Sanitärinstallateurs an der Straße Ährenfeld in Raesfeld eingebrochen. Dabei entwendeten sie Kupfermaterialien im Wert von mehreren tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu der Firmenhalle, indem sie das Fenster eines ...

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