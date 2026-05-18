POL-BOR: Ahaus - Seitenscheibe vom Sprinter eingeschlagen
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Rottweg;
Tatzeit: zwischen 13.05.2025, 16.00 Uhr und 18.05.2026, 07.00 Uhr;
Die Seitenscheibe eines Mercedes Sprinters eingeschlagen hat ein bislang unbekannter Täter in Ahaus. Das Fahrzeug parkte zwischen Mittwoch und Montag auf einem Firmengelände am Rottweg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)
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