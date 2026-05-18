Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Unfallflucht an geparktem Pkw

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg-Anholt, Augustastraße;

Unfallzeit: 17.05.2026, zwischen 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr;

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Sonntag einen geparkten Pkw an der Augustastraße beschädigt und sich anschließend entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der beschädigte Wagen stand im Wohngebiet Kockenkamp gegenüber dem Augustahospital am Straßenrand geparkt. Gegen 16.00 Uhr bemerkte die Fahrzeughalterin die Schäden an ihrem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Außenspiegel der Fahrerseite abgefahren worden. Zudem wurden Kratzer und schwarzer Gummiabrieb an der Fahrertür festgestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass die Beschädigungen möglicherweise durch einen Fahrradlenker verursacht wurden. Aufgrund der festgestellten Höhe der Anstoßspuren könnte es sich um ein Kinderfahrrad gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

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