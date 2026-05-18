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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Am Freitag, den 15.05.2026, meldete eine aufmerksame Zeugin aus einem Verbrauchermarkt in Raesfeld eine offenbar alkoholisierte Frau, die mit ihrem Auto davonfuhr. Polizeibeamte trafen die Fahrerin wenig später an der Wohnanschrift an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Die Beamten brachten die Frau zur Polizeiwache nach Borken. Ein Arzt entnahm ihr dort eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus kam es im Kreisgebiet zu weiteren Verstößen: Im Nordkreis registrierte die Polizei jeweils einen Alkoholverstoß in Ahaus, Vreden und in Stadtlohn. Zudem standen in Vreden, Gescher und Ahaus jeweils ein sowie in Gronau sechs Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Im Südkreis stellten die Beamten neben dem genannten Fall in Raesfeld in Borken zwei weitere alkoholisierte Fahrzeugführer fest. In Velen kontrollierten die Einsatzkräfte außerdem einen Fahrer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Die Polizei appelliert: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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