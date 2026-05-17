Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Garage angefahren und geflüchtet

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Eschstraße;

Unfallzeit: zwischen 15.05.2026, 14.30 Uhr und 16.05.2026, 17.30 Uhr;

Zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Samstag, 17.30 Uhr, kam es an der Eschstraße in Stadtlohn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Rangieren mit der Anhängerkupplung die Seitenwand einer Garage. Der Geschädigte stellte an der zur Eschstraße gelegenen Garagenwand ein etwa 15 Zentimeter großes Loch fest. Zudem wurden mehrere Betonstücke aus der Wand herausgebrochen. Darüber hinaus entstanden Risse im Mauerwerk, die Garage selbst wurde leicht verschoben. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (pl)

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