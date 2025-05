Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Unbekannte zerkratzen mehr als ein Dutzend Fahrzeuge

Unna (ots)

Unbekannte Täter haben in einem Zeitraum von Samstag (17.05.2025) um 18:00 Uhr bis Sonntag (18.05.2025) um 21:15 Uhr insgesamt 17 geparkte Fahrzeuge zerkratzt.

Die Täter nutzten augenscheinlich einen spitzen Gegenstand und zerkratzten den Lack an wahllos ausgewählten Fahrzeugen. Die Taten konnten auf die Mozartstraße, die Schäferstraße, den Nordring und die Niesenstraße eingegrenzt werden.

Die Gesamtschadenshöhe wird auf eine mittlere fünfstellige Höhe geschätzt.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell