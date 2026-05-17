Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf Parkplatz

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Auf der Sunhaar;

Unfallzeit: 15.05.2026, zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr;

Nach einer Verkehrsunfallflucht bittet die Polizei um Hinweise. Eine Autofahrerin hatte ihren Wagen am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße Auf der Sunhaar in Gronau-Epe abgestellt. Als sie etwa 30 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fest. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den geparkten Wagen touchiert und dabei Lackschäden verursacht. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. An dem beschädigten Fahrzeug konnten unter anderem gold-bräunliche Lackanhaftungen festgestellt werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (pl)

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