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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Taschendiebe in Geschäften unterwegs

Kreis Borken (ots)

Tatorte: Borken und Bocholt;

Tatzeit: 16.05.2026;

Am Freitag kam es in Bocholt und Borken zu insgesamt vier Taschendiebstählen in Bekleidungsgeschäften und Discountern. Die Täter entwendeten dabei überwiegend Portemonnaies beziehungsweise Handtaschen samt persönlichen Dokumenten, Bargeld und Bankkarten. In zwei Fällen ereigneten sich die Taten in den Arkaden Bocholt. Dort entwendeten Unbekannte einer Frau die Handtasche aus dem Korb ihres Rollators, während sie sich in einem Discounter aufhielt. In einem weiteren Geschäft wurde einer Kundin die Geldbörse aus einer Einkaufstasche gestohlen. Auch in Borken schlugen Taschendiebe in einem Modegeschäft zu. Einer Geschädigten wurde das Portemonnaie aus einem Rucksack entwendet. Eine Zeugin bemerkte zuvor eine verdächtige Frau, die nach einem Rempler zügig das Geschäft verließ. Zu einer weiteren Tat kam es ebenfalls in demselben Geschäft. Hier entwendeten Unbekannte das Portemonnaie einer Kundin.

Die Polizei warnt erneut vor Taschendieben: Täter nutzen insbesondere das Gedränge in Geschäften oder die Ablenkung beim Einkaufen aus. Wertgegenstände und Geldbörsen sollten möglichst nah am Körper und in verschlossenen Innentaschen getragen werden. Taschen und Rucksäcke sollten niemals unbeaufsichtigt bleiben oder offen getragen werden. Wer einen Diebstahl bemerkt oder verdächtige Personen beobachtet, sollte umgehend die Polizei über den Notruf (110) informieren. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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