POL-BOR: Bocholt - Diebstahl von Fallrohren an Schützenhalle
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Timsmannweg;
Tatzeit: zwischen 15.05.2026, 14.00 Uhr und 16.05.2026, 09.30 Uhr;
Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag, 14.00 Uhr, und Samstag, 09.30 Uhr, mehrere Fallrohre und ein Ofenrohr von einem Vereinsheim am Timsmannweg entwendet. Die Täter entfernten drei Fallrohre aus Aluminium, ein Fallrohr aus Zinn sowie ein Ofenrohr aus Aluminium, die außen an der Schützenhalle des Schützenvereins Morssenhook angebracht waren. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (pl)
