Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl von Fallrohren an Schützenhalle

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Timsmannweg;

Tatzeit: zwischen 15.05.2026, 14.00 Uhr und 16.05.2026, 09.30 Uhr;

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag, 14.00 Uhr, und Samstag, 09.30 Uhr, mehrere Fallrohre und ein Ofenrohr von einem Vereinsheim am Timsmannweg entwendet. Die Täter entfernten drei Fallrohre aus Aluminium, ein Fallrohr aus Zinn sowie ein Ofenrohr aus Aluminium, die außen an der Schützenhalle des Schützenvereins Morssenhook angebracht waren. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Folgen
  • 17.05.2026 – 10:55

    POL-BOR: Bocholt - Falsche Microsoft-Mitarbeiter erbeuten Geld

    Bocholt (ots) - Ein Mann aus Bocholt ist am vergangenen Dienstag Opfer sogenannter "Microsoft-Betrüger" geworden. Der Geschädigte erschien am Freitag auf einer Polizeiwache und erstattete Anzeige. Nach Angaben des Mannes habe sich während der Arbeit am Computer plötzlich der Bildschirm "aufgehängt" beziehungsweise gesperrt. Kurz darauf erhielt er einen Anruf von ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 13:49

    POL-BOR: Südlohn - In Container eingedrungen

    Südlohn (ots) - Tatort: Südlohn, Bahnhofstaße; Tatzeit: zwischen 13.05.2026, 15.45 Uhr, und 15.05.2026, 08.05 Uhr; Elektrisches Werkzeug entwendet haben Unbekannte aus einem Baucontainer in Südlohn. Zu der Tat kam es zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen. Abgespielt hat sich das Geschehen auf einem Grundstück an der Bahnhofstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 13:49

    POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Werkzeug gestohlen

    Bocholt-Suderwick (ots) - Tatort: Bocholt-Suderwick, Im Jägeringshof; Tatzeit: Nacht zum 15.05.2026; In Vereinsräume eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt-Suderwick. Um in das Gebäude auf einem Gelände an der Straße Im Jägeringshof zu gelangen, hatten sich die Täter gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher Werkzeug. Die Polizei bittet um ...

    mehr
