Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - In Container eingedrungen

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Bahnhofstaße;

Tatzeit: zwischen 13.05.2026, 15.45 Uhr, und 15.05.2026, 08.05 Uhr;

Elektrisches Werkzeug entwendet haben Unbekannte aus einem Baucontainer in Südlohn. Zu der Tat kam es zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen. Abgespielt hat sich das Geschehen auf einem Grundstück an der Bahnhofstraße.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

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