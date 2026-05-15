POL-BOR: Südlohn - In Container eingedrungen
Südlohn (ots)
Tatort: Südlohn, Bahnhofstaße;
Tatzeit: zwischen 13.05.2026, 15.45 Uhr, und 15.05.2026, 08.05 Uhr;
Elektrisches Werkzeug entwendet haben Unbekannte aus einem Baucontainer in Südlohn. Zu der Tat kam es zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen. Abgespielt hat sich das Geschehen auf einem Grundstück an der Bahnhofstraße.
Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell