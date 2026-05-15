POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Werkzeug gestohlen
Bocholt-Suderwick (ots)
Tatort: Bocholt-Suderwick, Im Jägeringshof;
Tatzeit: Nacht zum 15.05.2026;
In Vereinsräume eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt-Suderwick. Um in das Gebäude auf einem Gelände an der Straße Im Jägeringshof zu gelangen, hatten sich die Täter gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher Werkzeug.
Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)
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