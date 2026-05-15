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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Werkzeug gestohlen

Bocholt-Suderwick (ots)

Tatort: Bocholt-Suderwick, Im Jägeringshof;

Tatzeit: Nacht zum 15.05.2026;

In Vereinsräume eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt-Suderwick. Um in das Gebäude auf einem Gelände an der Straße Im Jägeringshof zu gelangen, hatten sich die Täter gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher Werkzeug.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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