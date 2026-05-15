Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Vehlingen - Einbruch in Festzelt

Isselburg-Vehlingen (ots)

Tatort: Isselburg-Vehlingen, Anholter Straße;

Tatzeit: Nacht zum 15.05.2026;

Werkzeug und Lichtanlagen entwendet haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag in Isselburg-Vehlingen. Die Diebe hatten sich Zugang zu einem Festzelt an der Anholter Straße verschafft.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

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