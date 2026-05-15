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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Vehlingen - Einbruch in Festzelt

Isselburg-Vehlingen (ots)

Tatort: Isselburg-Vehlingen, Anholter Straße;

Tatzeit: Nacht zum 15.05.2026;

Werkzeug und Lichtanlagen entwendet haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag in Isselburg-Vehlingen. Die Diebe hatten sich Zugang zu einem Festzelt an der Anholter Straße verschafft.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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