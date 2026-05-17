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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallflucht auf Parkplatz an der Wassermühlenstraße

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Wassermühlenstraße;

Unfallzeit: 15.05.2026, zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr;

Nach einer Verkehrsunfallflucht bittet die Polizei um Hinweise auf den Verursacher. Eine Autofahrerin hatte ihren grauen Audi A6 am Freitagnachmittag auf dem öffentlichen Parkplatz an der Wassermühlenstraße in Vreden abgestellt. Nach Angaben der Geschädigten war das Fahrzeug gegen 14.30 Uhr noch unbeschädigt. Als sie gegen 16.00 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte den Audi im Bereich der hinteren linken Tür sowie des linken hinteren Radkastens beschädigt und sich anschließend entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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