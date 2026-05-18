Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Kupferkessel aus Vorgarten entwendet - Polizei sucht Zeugen

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Dekkers Waide;

Tatzeit: zwischen 16.05.2026, 21.00 Uhr und 17.05.2026, 11.30 Uhr;

Zwei Kupferkessel entwendet haben bislang unbekannte Täter an der Straße Dekkers Waide in Isselburg. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Täter einen Maschendrahtzaun aufgeschnitten, um auf das Grundstück zu gelangen. Die beiden entwendeten Kupferkessel haben jeweils einen Durchmesser von etwa 60 Zentimetern. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Sachschaden am Zaun wurde ebenfalls mir mehreren hundert Euro angegeben. Die Geschädigte hatte die Kessel zuletzt am Samstagabend gegen 21.00 Uhr gesehen. Am Sonntagvormittag bemerkte sie dann umgeworfene Gegenstände im Vorgarten und stellte anschließend den Diebstahl fest. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich beim Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

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