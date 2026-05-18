POL-BOR: Vreden - In Lagerhalle eingedrungen

Stadtlohn (ots) - Unfallort: Stadtlohn, Eschstraße; Unfallzeit: zwischen 15.05.2026, 14.30 Uhr und 16.05.2026, 17.30 Uhr; Zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Samstag, 17.30 Uhr, kam es an der Eschstraße in Stadtlohn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Rangieren mit der Anhängerkupplung die Seitenwand einer Garage. Der Geschädigte stellte an der zur ...

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