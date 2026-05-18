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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - In Lagerhalle eingedrungen

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Up de Hacke;

Tatzeit: zwischen 16.05.2026, 18.45 Uhr bis 17.05.2026, 15.30 Uhr;

Unbefugt in die Lagerräume eines Supermarktes eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag widerrechtlich Zutritt zum Innern des Gebäudes an der Straße Up de Hacke. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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