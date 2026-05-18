POL-BOR: Vreden - In Lagerhalle eingedrungen
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Up de Hacke;
Tatzeit: zwischen 16.05.2026, 18.45 Uhr bis 17.05.2026, 15.30 Uhr;
Unbefugt in die Lagerräume eines Supermarktes eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag widerrechtlich Zutritt zum Innern des Gebäudes an der Straße Up de Hacke. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)
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