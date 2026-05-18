PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Firmenhalle - Kupfer entwendet

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Ährenfeld;

Tatzeit: Nacht zum 18.05.2026;

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in die Halle eines Sanitärinstallateurs an der Straße Ährenfeld in Raesfeld eingebrochen. Dabei entwendeten sie Kupfermaterialien im Wert von mehreren tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu der Firmenhalle, indem sie das Fenster eines Eingangstores einschlugen. Aus dem Inneren der Halle entwendeten sie anschließend diverse Kupferteile. Das Diebesgut transportierten die Täter offenbar durch ein Fenster nach draußen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. 02861 / 9000. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 10:03

    POL-BOR: Isselburg-Anholt - Unfallflucht an geparktem Pkw

    Isselburg (ots) - Unfallort: Isselburg-Anholt, Augustastraße; Unfallzeit: 17.05.2026, zwischen 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr; Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Sonntag einen geparkten Pkw an der Augustastraße beschädigt und sich anschließend entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der beschädigte Wagen stand im Wohngebiet Kockenkamp gegenüber dem Augustahospital am Straßenrand geparkt. ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 10:02

    POL-BOR: Isselburg - Kupferkessel aus Vorgarten entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg, Dekkers Waide; Tatzeit: zwischen 16.05.2026, 21.00 Uhr und 17.05.2026, 11.30 Uhr; Zwei Kupferkessel entwendet haben bislang unbekannte Täter an der Straße Dekkers Waide in Isselburg. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Täter einen Maschendrahtzaun aufgeschnitten, um auf das Grundstück zu gelangen. Die beiden entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren