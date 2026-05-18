Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Firmenhalle - Kupfer entwendet

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Ährenfeld;

Tatzeit: Nacht zum 18.05.2026;

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in die Halle eines Sanitärinstallateurs an der Straße Ährenfeld in Raesfeld eingebrochen. Dabei entwendeten sie Kupfermaterialien im Wert von mehreren tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu der Firmenhalle, indem sie das Fenster eines Eingangstores einschlugen. Aus dem Inneren der Halle entwendeten sie anschließend diverse Kupferteile. Das Diebesgut transportierten die Täter offenbar durch ein Fenster nach draußen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. 02861 / 9000. (pl)

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