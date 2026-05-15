Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Polizei lädt zu "Coffee with a cop" auf den Marktplatz ein

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Groß-Gerau (ots)

Die Polizei lädt gemeinsam mit der Stadt Groß-Gerau und der Stadtpolizei Bürgerinnen und Bürger am 27. Mai 2026 von 10 bis 13 Uhr zu "Coffee with a cop" auf den Marktplatz ein. Bei einer Tasse "Einsatzkaffee" haben Interessierte die Möglichkeit, offen über ihre Anliegen, Sorgen oder Fragen mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch zu kommen. Die Aktion findet begleitend zum Wochenmarkt statt und ist Teil der Respektkampagne der Hessischen Landesregierung.

Vor Ort stehen neben Vertreterinnen und Vertretern der Kommune und der Stadtpolizei auch die Schutzleute vor Ort, Mitarbeitende der polizeilichen Beratungsstelle, eine Polizeistreife sowie Beamtinnen und Beamte der Polizeistation und Polizeidirektion Groß-Gerau zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger können sich in ungezwungener Atmosphäre mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern zu Fragen rund um Respekt, Sicherheit und Prävention austauschen.

Mit der Respektkampagne wirbt das Land Hessen für mehr Wertschätzung und einen respektvollen Umgang gegenüber Einsatz- und Rettungskräften der Blaulichtfamilie. Gleichzeitig sollen das gesellschaftliche Miteinander gestärkt und Gewalt sowie Anfeindungen gegen Einsatzkräfte klar thematisiert werden. Stadt und Polizei setzen mit der gemeinsamen Veranstaltung ein sichtbares Zeichen für mehr Respekt und Zusammenhalt. Darüber hinaus informieren die Beamtinnen und Beamten auch zu Themen wie Zivilcourage, Einbruchschutz oder Seniorenprävention. Bürgerinnen und Bürger haben zudem die Möglichkeit, andere Anliegen, Sorgen und Anregungen direkt anzusprechen.

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