Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 22-Jähriger folgt Autobahnpolizeistreife bei Alarmfahrt/Festnahme und Blutentnahme

Darmstadt (ots)

Eine Streifenbesatzung der Polizeiautobahnstation Südhessen staunte am späten Mittwochabend (13.05.), kurz nach 22.30 Uhr, nicht schlecht, als die beiden Beamten bemerkten, dass ihnen hinter ihrem Streifenwagen, in dem sie mit Blaulicht, Martinshorn und hoher Geschwindigkeit im Rahmen einer Alarmfahrt auf der A 5 unterwegs waren, ein Autofahrer dicht folgte und immer wieder seine Lichthupe betätigte. Die Streife brach daraufhin die Alarmfahrt ab und stoppte den Wagenlenker. Im Fahrzeug des 22-Jährigen befanden sich mehrere leere Bierflaschen, die Aussprache des Mannes war undeutlich und seine Augen waren stark gerötet.

Der 22-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die nun folgende Blutuntersuchung muss zeigen, ob und wie stark der Mann unter Alkohol bzw. dem Einfluss anderer berauschender Substanzen stand.

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