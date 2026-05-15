POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Bürocontainer auf Campingplatz aufgebrochen
Ginsheim-Gustavsburg (ots)
Ein auf einem Campingplatz im Bleiauweg genutzter Bürocontainer geriet in der Nacht zum Mittwoch (13.05.) in das Visier eines Kriminellen. Ersten Erkenntnissen zufolge drang der Täter gegen 2.00 Uhr zunächst gewaltsam in den Container ein und entwendete dort anschließend einen Tresor samt Inhalt.
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