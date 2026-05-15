Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Bürocontainer auf Campingplatz aufgebrochen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein auf einem Campingplatz im Bleiauweg genutzter Bürocontainer geriet in der Nacht zum Mittwoch (13.05.) in das Visier eines Kriminellen. Ersten Erkenntnissen zufolge drang der Täter gegen 2.00 Uhr zunächst gewaltsam in den Container ein und entwendete dort anschließend einen Tresor samt Inhalt.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell